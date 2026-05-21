21日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは6万5000円の14枚（550円高1940円）だった。プットのの合計出来高は28枚。プットの出来高トップは4万6000円の22枚（135円安375円）だった。 コールプット 出来高