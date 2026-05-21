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日経平均株価 始値60374.84 高値62043.53 安値60282.35 大引け61684.14(前日比 +1879.73 、 +3.14％ ) 売買高25億490万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆5928億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は6日ぶり急反発、一時6万2000円 ２．米イラン終戦期待で原油安、金利上昇は一服 ３．インフ