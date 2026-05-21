パドレスは20日（日本時間21日）、本拠地でのドジャース戦に臨んだが、0－4で敗戦。ナ・リーグ西地区の首位攻防となった同カードを1勝2敗と負け越した。クレイグ・スタメン監督は試合後、満塁のチャンスで併殺打に終わったフェルナンド・タティスJr.外野手に言及し、「彼は毎日、不振の原因を突き止めようとしている」と話した。MLＢ公式サイトなどが試合の様子を伝えている。 ■「不振の原因を突き止め