JRAは21日、第87回（優駿牝馬／GI、東京芝2400m）の枠順を発表した。桜花賞馬スターアニスは5枠10番、フローラSを制したラフターラインズは8枠18番、母子制覇に臨むアランカールは2枠3番から発走する。 ■外めの枠の方が安定感 過去10年、最多3勝を挙げるのは7枠【3.1.4.22】、続くのは2枠【2.0.0.17】。複勝率がもっとも高いのは1枠で【1.4.2.13】複勝率35.0％・複回収値93。複勝回収値が100を超えて