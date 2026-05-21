香港メディアの香港01は20日、日本で見聞を広げた香港の自動車整備士が帰国後に同業者に新たな技術を共有していると報じた。記事によると、香港の自動車整備サービス会社で店長を務める40代の鐘菩恩さんは、昨年、香港の資歴架構（香港政府が導入している職業資格・技能レベルの認定制度）の「学習体験奨励計画」自動車業界部門で受賞し、3万香港ドル（約60万円）の奨励金を獲得した。鐘さんは、「業界に入ってから、自動車整備は