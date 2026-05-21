中国で初となる超臨界状態の二酸化炭素を利用した地熱回収プロジェクトがこのほど、中部の河南省鄭州市で正式に操業を開始しました。同プロジェクトの地熱井は地下2500メートルの深さまで掘削され、パイプラインを通じて二酸化炭素を地熱井の底部に送り込み、地熱を吸収した後、地上に戻し、熱を暖房用水に渡す仕組みとなります。従来の地熱回収は、地下水を抽出して熱エネルギーを利用した後、温度が下がった水を地下に戻すか、排