群馬・桐生市で6月6日、7日に初開催される野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の最終アーティストが発表され、MONKEY MAJIKの出演が決定。これにより、全ラインナップが出そろった。【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK同フェスは、“Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス。群馬県桐生市・新川公園を会場に開催され、