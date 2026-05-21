ミュージシャンのGACKTとYOSHIKIによるX上でのやり取りが話題を呼んでいる。【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI発端となったのは、GACKTの投稿。7月20日スタートのフジテレビ系「月9」ドラマ『ブラックトリック 〜裁きを操る弁護人〜』で主演を務めることに対し、「正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった。だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった」と報告した。さらに、「