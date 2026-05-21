パドレスとの首位攻防3連戦で、2連勝としたドジャース。この試合前にはロバーツ監督が、大谷翔平選手のある姿について語りました。それはヒットを放ったのち、ヘルメットを脱ぎ捨てながら走っていく大谷選手の姿。思いっきりスイングした際などに、ヘルメットが脱げてしまい、黒髪をなびかせながら走る姿が度々見られています。この姿についてロバーツ監督は「好きだよ。今夜は3回は見せてほしいね」と笑顔。髪がキレイですよねと