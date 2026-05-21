不漁が続くイカナゴ漁。少しでも増えるようにと“太らせた”イカナゴを放流です。 【グラフで見る】兵庫県のイカナゴ漁獲量（2015年～2026年） 漁連の職員らが飼育したイカナゴを放流 5月19日午後、兵庫漁連の職員らが運んできたのは、水槽などで飼育した「イカナゴ」です。 イカナゴは甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれていて、毎年3月に解禁される漁は関西に春の訪れを告げる風物詩となっています。 しかし、