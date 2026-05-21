ラグビーリーグワンのプレーオフ（PO）は、5月23日の準々決勝で開幕する。同日に秩父宮ラグビー場で対戦する東京SGとBR東京は21日、試合登録メンバーを発表した。レギュラーシーズン（RS）4位の東京SGは、1月に今季限りでの引退を発表したSH流大（33）とCTB中村亮土（34）が、そろって先発に名を連ねた。都内での公開練習後に取材に応じた中村は「（POは）本当にノックアウトなので、ここからという感じですね」と話した。BR