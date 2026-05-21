元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件を受け、少年が犯罪に加担する実態に考えを示した。同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（