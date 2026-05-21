押収されたペン型拳銃と実弾（静岡県警捜査4課提供）殺傷能力のあるペン型拳銃2丁や実弾11発を所持したなどとして、静岡県警は21日までに、銃刀法違反の疑いで、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）のメンバーで、指定暴力団住吉会系組員幸良満容疑者（41）＝千葉県松戸市＝と自称建設作業員朝本蓮容疑者（22）＝群馬県太田市＝ら男計5人を再逮捕したと発表した。2丁の拳銃は同型で、長さ約17センチで22口径、重さ約93グラム。棒