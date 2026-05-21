男子フリー61キロ級準決勝で組み合う樋口黎（左）＝駒沢体育館レスリングの明治杯全日本選抜選手権は21日、今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（バーレーン）の代表選考会を兼ねて東京・駒沢体育館で開幕し、2024年パリ五輪で金メダルを獲得した男子フリースタイル57キロ級の樋口黎は61キロ級、グレコローマンスタイル60キロ級の文田健一郎（ともにミキハウス）は63キロ級で22日の決勝へ進んだ。ともに非五輪階級で五輪以