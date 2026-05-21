北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を燃やしたとして、園職員の鈴木達也容疑者（３３）（旭川市神楽）が死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が妻を殺害した疑いが強まったとして、道警は２２日にも殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。鈴木容疑者の妻、由衣さん（３３）は３月下旬頃から行方不明となり、供述に基づいて道警が焼却炉を調べたところ、由衣さんのものとみられる複数の焼けた骨を発見。道警は４月３０日、