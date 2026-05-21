日本銀行の小枝淳子委員は、中東情勢による物価への影響を踏まえ、「金融政策として物価高に対応していく役割は増している」との見方を示しました。日本銀行小枝淳子 審議委員「足元では、物価の上昇リスクの方が景気後退リスクよりも大きくなっている。以前よりも金融政策としても物価高に対応していくという役割は増している」日銀の小枝審議委員はきょう、福岡市で行った記者会見でこのように述べ、利上げで物価高を抑制