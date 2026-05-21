◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）は、十両の旭海雄（26＝大島部屋）と対戦した。初日から9連敗もその後に連勝。前日の勝ちで、稀勢の里に並ぶ歴代7位タイの通算714勝としていた玉鷲。だが、この日は立ち会い、モンゴル出身の後輩でもある旭海雄の低いあたりに負けて押し込まれ、あっけなく土俵を割った。取組後は「立ち会い失敗した。もう少し低く行きたかった」と反