お笑い芸人やす子（27）が、20日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。実践している消臭方法を明かした。番組のテーマは「ニオイ○秘対策」。やす子は自衛隊時代を振り返り「半長靴って、密閉されて鉄板が入ったブーツを履くんですけど、1週間ぐらい訓練をすると40キロぐらい歩いたりするんですよ。そのときすごいニオイになるんですけど、みんな周りでは10円玉を入れるとニオイが取れるっていうのでみ