今回のテーマは、「富裕層の住宅事情」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。富裕層は単なるスペックだけでなく、資産価値や柔軟なライフスタイルにあわせた住まい選びをしている傾向があります。「都心のタワーマンション」派六本木や麻布など、都心に立地する