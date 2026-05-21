焼肉食べ放題チェーン「じゅうじゅうカルビ」が、人気キャラクター「リラックマ」とのコラボレーションキャンペーンを5月19日（火）から全店でスタートした。期間は6月17日（水）まで。「じゅうじゅうカルビ×リラックマ」コラボスタート！限定デザートが登場今回はコラボメニューやオリジナルグッズの販売、先着プレゼント企画も実施されている。コラボメニューは3種類で、「リラックマのみんなでごゆるりプレート」（1100