『猫吸い』をするなら守るべき3つのこと 1.嫌がるサインを見逃さないこと 猫吸いをするうえで最も大切なのは、「今その子が本当に受け入れているか」を見極めることです。どんなに可愛くても、猫にとっては顔を近づけられる行為は少なからず圧になります。 たとえば、しっぽをパタパタ振る、耳を横に倒す、体を固くするなどは「ちょっとやめてほしい」のサイン。逆に、ゴロゴロ喉を鳴らしながら体を預けてくるな