敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。本塁打を放つ背後に映った日本でお馴染みの存在が話題を集めている。存在感抜群だった。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（