元フジテレビの加藤綾子アナウンサーが20日、2歳娘との2ショットを公開するとともに、41歳の誕生日を迎えたことをあらためて報告した。 【写真】娘を抱いた愛情あふれる後ろ姿榎並大二郎アナが感嘆 加藤アナは「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました『ナゼそこ？＋』収録後楽屋に戻ると飾りが…マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃんありがとうございます」とMCを務める