【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#53ビートルズがまさに「4人はアイドル」だった時代の最終章アルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『抱きしめたい』アルバム『ヘルプ！』がイギリスで発売された1965年の夏まで進んだ本連載だが、時計の針を少し巻き戻して、63年の秋へ。ついにあの『抱きしめたい』である。日本でのデビューシングルであり、アメリカでも大手キャピ