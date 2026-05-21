記事ポイントホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます参加費無料で、総支配人・外資オペレーター・F&B戦略など6セッションが予定されています展示会エリアではホテル向け製品・ソリューションのブース出展も行われます ホテル業界の経営・運営課題に特化したシンポジウム展示会が、2026年6月15日（月）に東京で開かれます。インバウンド需