記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で初開催約70店舗・総メニュー数200アイテム以上が西条中央公園テニスコート側に集結ファイヤーパフォーマンスや子ども向け縁日コーナーなど、食以外のコンテンツも充実 畜産肉から魚肉・果肉まであらゆる「肉」をテーマにした大型野外グルメイベントが、広島県東広島市に初上陸します。Gi-FACTORYが主催する『全肉祭』は、和歌山・大阪・東京など全