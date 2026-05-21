記事ポイント2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になります 2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールドの和歌山公演が開催されます。公演にあわせて和歌山市役所観光課