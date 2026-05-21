記事ポイントクロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日にECサイトで発売しましたTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒーですドリップバッグ単品（216円）・粉200g（2,376円）に加え、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円）も同