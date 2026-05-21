日本代表の斉藤俊秀コーチが２１日、千葉市内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯に向け合同取材に応じた。前回２２年カタール大会に続きコーチとして２大会連続Ｗ杯に臨む斉藤氏は主に守備を担当する。「自分としては、前回より落ち着いていて平常心でいるような気がする。いい仲間に恵まれ、いい準備ができている。（３月末の）イングランド戦（１〇０）が終わった後も、一喜一憂せずに粛々と次に向かう雰囲