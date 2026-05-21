記事ポイント2026年6月20日(土)・21日(日)、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケットを提示すると、和歌山市観光土産品センターで10%割引特典が利用できます 2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。和歌山市役所