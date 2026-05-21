【新華社ウルムチ5月21日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ地区福海県の220キロボルト送変電プロジェクト建設現場では、夕日が沈む中で作業が続く。電力網の強化に全力を挙げ、地域の発展を力強く支えている。（記者/郭燕）