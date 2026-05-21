◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が今季7度目の先発で、4登板ぶりに二刀流出場し、5回無失点と好投を披露しました。試合後には自身の投球を振り返り、本調子ではなかったことを明かす一幕がありました。大谷選手はパドレス打線を5回まで無失点に抑え、その後チームが勝利し今季4勝目を挙げましたが、「あんまり投げ心地がよくないまま入ってきて、ちょっと不安な感じはありまし