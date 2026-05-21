俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第40回（22日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、りん（見上愛）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美（上坂樹里）はりんに頼まれた買