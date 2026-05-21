お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、23日に放送される。今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を、「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで送る。【最新番組カット】おぎやはぎ大興奮！走行29万キロとは思えない56年前のホンダ“名車