テレビ朝日系のドキュメンタリー番組「テレメンタリー2026」（土曜前4・50など）の公式サイトが21日、更新され、23日の放送内容の変更を発表した。「5月23日に予定していた『私たち発達障害メイド喫茶です』は放送を延期します」と報告。代わりに「1月クール優秀賞作品アンコール放送誰が看取るのか〜身寄りのない高齢者たち〜」を放送するという。「テレメンタリー2026」はテレ朝系列の全国24社が共同で制作するドキュ