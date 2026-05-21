7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす22日午後4時から配信予定のEpisode6より「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。【写真】宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也がお土産選び同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な