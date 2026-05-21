声優の藤原貴弘さんが5月14日に死去したことが分かった。43歳だった。所属事務所「賢プロダクション」が21日に発表した。訃報を受け、藤原さんが出演していた作品の公式や、声優仲間が故人を追悼した。所属事務所公式サイトで「弊社所属俳優藤原貴弘 儀(43歳)が5月14日永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と訃報を伝えた。葬儀は近親者で行ったと明かした。藤原さんは、2025年に健