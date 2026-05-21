バレーボール女子日本代表の荒木彩花（２４）＝久光＝が１９日に行われたＳＶリーグの年間表彰式に出席。ドレスアップした姿が話題となった。ベスト６とトップスパイカーをともに初受賞。チャンピオンシップで優勝を果たしたチームメイトとともにドレスアップして表彰に臨んだ。チームの公式Ｘで「私、短パンで！！短パンがいいって言っておいて！」と話していたことが明かされていた荒木だったが、美しい肩、背中を出した黒の