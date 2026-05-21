女優の大河内奈々子（48）が21日までに自身のインスタグラムを更新。美しい横顔ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大切な事見失わないように。忙しい日々だから丁寧に」とつづった。写真では美しい横顔ショットそして同じモノクロ写真を投稿した。最後に「ありがとう」で締めた。ネットでは「いつまでも若く綺麗」「キレイすぎる！」「超絶美しい」などの声があがった。