血管炎治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）を服用後に20人の死亡が報告されたことを巡り、製造販売するキッセイ薬品工業（長野県松本市）は21日、重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける「安全性速報」（ブルーレター）を発出した。厚生労働省の指示を受け対応した。使用時の注意も改訂し、警告として「投与開始前および投与中は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行う」ことを記載。