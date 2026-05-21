俳優の川崎麻世が20日に自身のアメブロを更新。去年だけで14回通ったというお気に入りの場所を訪れたことを報告した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「いや〜やっとこの季節がやって来ましたね」と切り出し「去年だけで14回くらい通った大都会のオアシス サイタブリアベイパーク豊洲に打ち合わせがあり行って参りました」とお気に入りの場所を訪れたことを報告。続けて「俺はこの場所