女優で声優の戸田恵子が20日に自身のアメブロを更新。稽古や撮影などで多忙な1日を過ごしたことを明かした。この日、戸田は「午前中、美容院に！午後から稽古場。『虹のかけら』パンフレット取材をやって頂きました」と報告。「そして恵子のプレ稽古。汗、じんわりじんわりかいております」と稽古に励む様子を明かした。続けて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの“TT兄弟”を彷彿とさせるTシャツ姿を公開し「今日はTT