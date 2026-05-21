俳優の綾瀬はるかが２１日、都内で大手自動車メーカー「マツダ」のブランドアンバサダー就任式に登場し、新型車「ＭＡＺＤＡＣＸ−５」の発表会にも参加した。マツダの創業の地は広島県。綾瀬と“同郷”だといい、ブランドアンバサダー就任に「（出身が）同じ広島県の企業とお仕事できてうれしい」とはにかんだ。イベントでは、新型車の大きさなどを確認。「実家で犬を買っていて、これだけ荷室が広いとペットのゲージも入り