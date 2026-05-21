名古屋市西区で連日行列ができる町中華「名古屋飯店」。チャーハン入りケチャップライスに、とろとろ卵を重ねた“本気のオムライス”が話題です。元営業マンの店主が家族と共に挑む、唯一無二の味に迫りました。 ■やみつきになる町中華の名物オムライス 名古屋市西区にある、毎日行列ができる町中華「名古屋飯店」。高火力で仕上げるふわふわ食感の「チャーハン」（880円）や、丸鶏と豚骨スープの