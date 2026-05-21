＝LOVE 大谷映美里が、歩行者天国となっている銀座の中央通りを歩く姿を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】大谷映美里、銀座をお散歩野口衣織からの「センス良すぎる」誕プレも公開） 大谷は「ホコ天ってなんかテンションあがるよね」「バッグは衣織が誕生日にくれたんだよ～」「かわいい！！センス良すぎる、お気に入りなの～」と綴り、メンバーの野口衣織から誕生日プレゼントでもらっ