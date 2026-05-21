マイナー降格後は打撃で猛アピールを続けているフリーランド(C)Getty Imagesプロスペクト野手に対する再昇格を望む声が強まっている。去る5月11日にドジャースのアレックス・フリーランドは、負傷者リストから復帰したムーキー・ベッツと入れ替わる形で、マイナーに降格。開幕からメジャーロースターに食い込み、キム・ヘソンらと生き残りを懸けた競争が続けていたが、打率.235、2本塁打、8打点、長打率.337、OPS.646と結果は