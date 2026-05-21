大谷は投打に躍動した姿を見せた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平の圧巻パフォーマンスが話題を呼んでいる。現地5月20日に敵地で行われたパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。試合の中で登板と打席を両方行う「二刀流」は4月22日のジャイアンツ戦以来4登板ぶりとなった中で、初回だ。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン第1打席、相手先発ランディ・バスケスの初球を捉え、右中間へ豪快