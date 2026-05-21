名古屋の地下鉄の車内で、17歳の少女にわいせつな行為をしたとして、61歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢電車で痴漢にあった。前回と同じ犯人だった｣ 17歳少女にわいせつ行為の疑い 61歳男を逮捕 ストーカーの疑いも視野に捜査 名古屋の地下鉄車内で 逮捕されたのは、名古屋市天白区の無職 藤戸敏也容疑者61歳です。 警察によりますと藤戸容疑者は4月22日、地下鉄桜通線「御器所駅」から「今池」駅を走って