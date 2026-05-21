アストン・ヴィラは20日、ヨーロッパリーグ（EL）・決勝でフライブルクを3−0で下し、クラブ史上初のELタイトルを手にした。同試合のPOTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いたアルゼンチン代表MFエミリアーノ・ブエンディアが試合後、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、喜びの声を届けた。試合は前半終盤の41分、ベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスが豪快なボレーシュートを突き刺してアストン・ヴィラが先制。続く前