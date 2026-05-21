◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第１日（２１日・東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、男子フリースタイル６１キロ級で２４年パリ五輪男子フリースタイル５７キロ級金メダルの樋口黎（ミキハウス）が、決勝に駒を進めた。１年９か月ぶりの実戦。１回戦は「あまり動きがよくないなって感じ」だったが、あっさり勝ち上がると準々決勝、準決勝